Concessi i domiciliari per Pasquale Nucera: a Dolceacqua gli avevano sequestrato armi e bandiere di Forza Nuova

Arresti domiciliari per Pasquale Nucera, l’imprenditore di 65 anni coinvolto nell'inchiesta ‘Ombre nere’ sull'eversione di estrema destra e ritenuto il reclutatore del gruppo. Nel novembre scorso a Dolceacqua gli agenti della Polizia di Stato avevano sequestrato diverse armi tra cui anche 33 coltelli di diverse marca, tipologia e misura e 3 machete, documenti e oggetti, ad esempio foto, magliette e bandiere con simbologia del movimento politico Forza Nuova.

Nucera, alias Yavres Leon è uno dei 19 soggetti coinvolti in tutta Italia nell'Operazione Ombre Nere. Come scrive l’agenzia Ansa il sostituto procuratore della Direzione distrettuale antimafia di Genova ha chiesto e ottenuto la misura con l'aggravante della finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico. Il Gip ha disposto gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. A eseguirla sono stati gli agenti della Digos di Genova e di Imperia.

Nucera era il referente di Forza Nuova nel ponente della nostra regione ed era stato indagato nell'ambito dell'inchiesta della Dda di Caltanissetta. In un'intercettazione era emerso che sarebbe stato lui a proporre di lanciare una molotov contro una sede Anpi del Nord Italia.

Ex esponente di spicco della 'ndrangheta ed ex collaboratore di giustizia, si era trasferito da tempo in Liguria.