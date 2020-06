E’ in atto in questo momento l’evacuazione di una palazzina di via Dritta a Bordighera alta, a causa della caduta di un pilastro portante.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Ventimiglia e la Polizia Municipale. Sono due le famiglie evacuate, in attesa della verifica della solidità statica dell’edificio. Verrà quindi fatta un perizia che potrà dire se poter far rientrare o meno le famiglie.