Ventimiglia: ok della Giunta, sulle spiagge libere i gestori potranno 'allargare' le strutture fino al 70%

La Giunta di Ventimiglia ha dato il via libera all’allargamento delle strutture nelle spiagge libere attrezzate della città di confine, in base all’ordinanza della Regione per le misure di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19.

Nella delibera è stato disposto che i Comuni possano autorizzare il gestore della spiaggia libera attrezzata (o il concessionario nel caso si tratti di privato) ad occupare con le proprie attrezzature da spiaggia anziché al 70% anziché il 50% del fronte mare e dell’area in concessione. Questo per poter meglio gestire il distanziamento sociale e garantire un migliore controllo dell’affollamento nelle spiagge libere.

In questo modo i gestori potranno rispettare le distanze richieste tra gli ombrelloni pur riuscendo a lavorare in sicurezza e garantendo tutti i presidi sanitari ai clienti.