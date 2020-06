Ventimiglia: ieri si sono visti i primi francesi in città, Trucchi (Confcommercio) "Stiamo pensando a promozioni sui territori vicini"

“Già ieri si è visto un piccolo ma significativo cambio di regime. Per ora i francesi sono arrivati soprattutto per comprare le sigarette, ma qualcosa si è già mosso”.

La conferma arriva da Dario Trucchi, presidente di Confcommercio a Ventimiglia, che analizza la situazione dopo la riapertura della frontiera in direzione Italia, nel post emergenza Covid-19. “Anche se oggi, purtroppo, siamo alle prese con il maltempo – prosegue – stiamo già pensando a come proporci in Francia e nel basso Piemonte, in modo da garantire vacanze nella nostra città a chi abita vicino a noi e che può arrivare in poco tempo”.

Confcommercio della città di confine sta pensando ad una promozione in territorio francese ed in altre regioni, soprattutto dopo il 9 giugno quando termineranno le scuole (seppur via web quest’anno). “Purtroppo non potremo fare eventi di richiamo, che invece erano previsti – va avanti Trucchi – come ad esempio la ‘Notte bianca’ il 20 giugno, il centenario del ‘Desbaratu’ senza dimenticare ‘I sapori alla Marina’. Le norme sulla sicurezza ed il distanziamento sociale non ci permetteranno di organizzarle, ma stiamo pensando ad alcuni eventi alternativi, anche se sono ancora da discutere”.

Confcommercio si incontrerà con l’Assessore alle manifestazioni per capire quali eventi si potranno organizzare: “Ci vedremo a breve – termina Trucchi - per tentare qualche strada alternativa ai classici appuntamenti, ovviamente nel rispetto delle disposizioni ministeriali, regionali e comunali”. Ventimiglia è quindi positiva pensando all’estate che sta per iniziare, con la prospettiva di portare in città sicuramente i proprietari di seconde case e andare a ‘colpire’ quella clientela vicina alla nostra regione, visto che difficilmente dall’estero (Sud della Francia a parte) potranno esserci importanti richieste turistiche.