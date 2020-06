Vallecrosia: per evitare gli assembramenti il Comune vieta le grigliate e l'utilizzo di barbecue in aree pubbliche

Il Sindaco di Vallecrosia, in relazione alle normative anti Covid-19, ha emanato un’ordinanza in cui vieta sulle aree pubbliche come spiagge, giardini e parchi, l’accensione di fuochi e l’uso di barbecue.

Di fatto, per evitare assembramenti ancora pericolosi al momento, è fatto divieto di grigliate, pic-nic, feste e attività ludico-ricreative di gruppo. E’ invece consentito fare dei pic-nic in aree pubbliche solo tra conviventi dello stesso nucleo familiare.

Anche in quest’ultimo caso è comunque vietata l’accensione di fuochi e l’uso di barbecue per le grigliate.