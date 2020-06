Triora: “A Creppo… paese amato” al terzo posto del concorso nazionale "Luci nel buio della Shoah" (foto e video)

Nonostante il periodo di didattica a distanza la scuola Ferraironi di Triora ha conquistato un nuovo premio. Il cortometraggio “A Creppo… paese amato”, realizzato in collaborazione con Sanremo Cinema, si è classificato al 3° posto nel concorso nazionale, "Luci nel buio della Shoah".





Il Premio è nato a Mombaroccio, comune nella provincia di Pesaro Urbino, dove la famiglia Sarano scampò alla Shoah grazie all’aiuto e alla solidarietà di alcune famiglie del paesino, del comandante tedesco Erich Eder e dei frati francescani del convento del Beato Sante. Grazie anche a questo premio si rende omaggio alla memoria dei protagonisti di questi fatti.

L'opera presentata da Triora, narra una storia rimasta a lungo quasi sconosciuta per il pudore ed il riserbo di chi l’ha vissuta, quella di Marianne e Rolf Spier. I due fratellini tedeschi di origine ebrea, durante la seconda guerra mondiale, sfuggirono alla deportazione grazie al rifugio offerto loro dalla comunità contadina di Creppo ed in particolare dalla famiglia di Francesco, Celu, Moraldo.







Un episodio della storia di questo borgo che ha colto perfettamente lo spirito del premio. Infatti, "Luci nel buio della Shoah" nasce proprio con l'intento di mantenere viva la memoria di eventi avvenuti durante quel drammatico periodo e per ricordare e omaggiare quelle persone che nel clima di odio che attraversava l'Italia, hanno preferito scegliere la solidarietà e la fraternità contribuendo fattivamente alla salvezza di chi in quel momento era oggetto delle persecuzioni razziali.