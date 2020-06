La ripartenza del turismo vista da una stanza d’albergo: SanremoNews ospite dell’Hotel Globo alla scoperta delle soluzioni per la sicurezza dei viaggiatori (Foto e Video)

Il via libera al transito oltre i confini regionali ha dato il ‘la’ all’inizio della stagione turistica in Riviera. Anche se le previsioni parlano di un giugno all’insegna del basso profilo (in attesa di luglio e agosto che sembrano più generosi), qualcuno si sta già organizzando per trascorrere alcuni giorni al mare.

Una boccata d’ossigeno per il comparto alberghiero che da oltre tre mesi ha le serrande abbassate e il personale in cassa integrazione. C’è ancora un velo di comprensibile preoccupazione nel lasciare la propria abitazione e dormire in una stanza d’albergo, ma gli hotel si stanno organizzando con tutti i sistemi necessari per la massima sicurezza e, soprattutto, per la completa santificazione degli ambienti.

Grazie alla collaborazione con l’Hotel Globo di Sanremo, storico marchio legato in particolare al Festival di Sanremo e ai molti suoi protagonisti che lo scelgono come base per la settimana di febbraio, abbiamo potuto toccare con mano i molti sistemi adottati per sanificare gli ambienti e trasmettere la massima sicurezza al cliente.