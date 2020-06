La ferrovia Ventimiglia-Cuneo-Nizza al terzo posto nella classifica nazionale del FAI per la decima edizione de I Luoghi del Cuore

La linea ferroviaria Ventimiglia-Cuneo-Nizza è in lizza per l’importante riconoscimento nazionale del FAI per i Luoghi del Cuore, giunto alla sua decima edizione.

Sul sito del Fondo Ambiente Italiano si può vedere la classifica provvisoria dei Luoghi del Cuore votati da tutta Italia e la Ventimiglia-Cuneo-Nizza al momento è al terzo posto nella classifica generale dietro al Ponte dell'Acquedotto di Gravina di Puglia e all'Area Urbana di Bergamo. Ha ottenuto quasi 4.500 voti e può puntare alla vittoria finale.

Sarà possibile votare per i Luoghi del Cuore del Fai fino al prossimo 15 dicembre su www.iluoghidelcuore.it

Luoghi del Cuore è la campagna nazionale per i luoghi italiani da non dimenticare, promossa dal FAI in collaborazione con Intesa Sanpaolo. È il più importante progetto italiano di sensibilizzazione sul valore del nostro patrimonio che permette ai cittadini di segnalare al FAI attraverso un censimento biennale i luoghi che meritano tutela e valorizzazione. Durante il censimento, puoi contribuire a salvarli votandoli e facendoli votare. I vincitori riceveranno un contributo economico a fronte di un progetto concreto. Il FAI - Fondo Ambiente Italiano è una Fondazione senza scopo di lucro che, grazie al contributo di chi sostiene la sua missione - privati cittadini, aziende e istituzioni - opera per tutelare, conservare e valorizzare il patrimonio artistico, naturalistico e paesaggistico del nostro Paese.