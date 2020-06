Gruppo Stat riprende in sicurezza la linea per Sanremo: la linea storica che collega il Piemonte con la Riviera di Ponente si riattiva sabato prossimo

La ripartenza dell'Italia passa anche nel consentire agli Italiani la possibilità di raggiungere nuovamente le località più amate per le vacanze con un mezzo che, per sicurezza stradale e sanitaria, è oggi tra i più protetti: il pullman.



Dopo il lockdown giugno si prospetta un mese ricco di potenzialità per la mobilità, non solo con il potenziamento del trasporto pubblico locale, ma anche con l'attivazione delle linee verso le principali riviere italiane e per le più importanti località montane. E su questo punta il Gruppo Stat che dal 6 giugno fa gradualmente ripartire buona parte dei propri 110 pullman da Genova, Biella, Vercelli, Casale, Lomellina, verso la Liguria, Versilia, riviera Adriatica, Dolomiti e Valle D'Aosta.

Il calendario della ripartenza, fatte salve eventuali limitazioni imposte dalle Regioni per il contenimento del rischio di diffusione del Covid-19, vede la linea storica Biella - Vercelli -Casale - Alessandria per Sanremo e tutta la Riviera Ligure di Ponente riprendere il 6 giugno con corse il sabato e domenica che diventano, dal 13 giugno, lunedì giovedì, sabato e domenica e dal 27 giugno tutti i giorni fino ai primi di settembre.

I biglietti sono in vendita già da lunedì 25 maggio. Il sistema informatico è programmato per assegnare i posti in tutta sicurezza e tener conto della possibilità di viaggiare vicini per i congiunti. Salvo piccoli aggiustamenti su alcune tratte e su alcune promozioni, le tariffe, nel suo insieme, non sono state aumentate e, in alcuni casi, sono addirittura aumentati gli sconti per nuclei familiari che vivono nella stessa unità abitativa.