Con l’apertura dei confini si torna anche in montagna. A ‘2 ciapetti con Federico’ parliamo delle regole anti Covid-19 per i rifugi

“Dopo questi mesi di forzata inattività, per la quarantena legata all'emergenza Coronavirus, la montagna può essere un’importante valvola di sfogo”. Lo ha dichiarato il presidente del CAI di Sanremo Bruno Parodi, ospite di ‘2 ciapetti con Federico’, dopo l’apertura dei confini regionali che permettono di raggiungere le località montane. “La montagna va comunque sempre presa con le dovute precauzioni – ha aggiunto - valutando le esperienze personali, capacità, attrezzature (considerate anche come scarpe adeguate) per non mettere a repentaglio la sicurezza propria e degli altri”.

Un argomento importante riguarda la regolamentazione dei rifugi, meta di tanti escursionisti, che devono seguire come tutte le strutture ricettive particolari misure di sicurezza anti Covid-19. “Innanzitutto c’è l’obbligo di prenotazione – ha detto Parodi – Prima di recarsi in un rifugio bisogna quindi chiamare e chiedere la disponibilità di posti. La ricettività sarà comunque ridotta perché nelle camerate si dovranno mantenere le distanze di sicurezza. Sarà inoltre necessario utilizzare il più possibile gli spazi esterni per la ristorazione, portarsi dietro le mascherine, seguire le indicazioni dei gestori sull’entrata, sulla mobilità interna alla struttura e sul deposito della propria attrezzatura. Verrà quindi purtroppo un po’ limitata quell’atmosfera conviviale tipica dei rifugi”.

Durante l’intervista si è parlato anche delle decisioni assunte per il rifugio Sanremo che si trova in vetta al Monte Saccarello (la struttura al momento rimarrà chiusa) e della regolamentazione dei bivacchi in alta quota.

Guarda il video:

Vi invitiamo a mettere mi piace alla pagina Facebook "2 ciapetti con Federico" dove troverete anticipazioni e commenti: https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico

"2 ciapetti con Federico" ha anche un suo profilo Instagram https://www.instagram.com/2ciapetticonfederico/?hl=it