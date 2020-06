Coronavirus: nessun nuovo caso positivo nel Principato di Monaco, il totale dei guariti sale a 90

Oggi non si registrano nuovi casi di Coronavirus nel Principato di Monaco. Il bilancio resta fermo a 99 persone contagiate dall'inizio dell'emergenza. Il totale dei guariti ammonta a 90.

Ad oggi non risultano pazienti ricoverati in rianimazione, un solo paziente è ricoverato nelle sale di ospedalizzazione convenzionali. Le persone testate e ospedalizzate non sono tutte residenti nel Principato.

Le autorità locali informano che solo i pazienti fortemente sintomatici sono stati ospedalizzati, gli altri sono tutti curati al domicilio. Oggi sono due i nuovi pazienti presi in carico dal servizio domiciliare.