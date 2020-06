Sanità: Sonia Viale "Per la riapertura dei 'Punti di primo intervento', occorre un’alleanza con i sindaci per un percorso condiviso"

"Bisogna fare un'alleanza forte con i sindaci - ha inoltre spiegato l'assessore alla Sanità - proprio per quello che abbiamo vissuto, su questi temi non ci dev'essere un confronto aspro con i toni dei periodi ordinari. Qui non si tratta di arrivare per primi alla riapertura: sappiamo tutti che riaprire i punti di primo intervento sia un'esigenza, il problema è come farlo in sicurezza per gli operatori e per i pazienti. Le regole di riapertura dovranno essere uguali per tutti. L'autopresentazione è una modalità che non dev'essere più fatta dai cittadini, ma occorre telefonare al 112, perché la persona venga trasportata non nell'ospedale più vicino bensì in quello attrezzato per la sua patologia. Questo deve diventare un passaggio di educazione sanitaria e su questo è importante l'alleanza con chi ha dei ruoli istituzionali, in primis i sindaci dei distretti interessati dalla chiusura dei punti di primo intervento".