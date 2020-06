Perdere peso per la prova costume? Quali sono le diete più gettonate?

Con l'estate alle porte scatta a livello alimentare la sfida per non farsi trovare impreparati alla prova costume. Si tratta, in pratica, di optare per un regime alimentare che ci permetta di perdere peso in maniera rapida, e quindi vediamo quali sono le diete più gettonate allo scopo, dalla dieta Plank alla dieta Scarsdale, e passando per la dieta Atkins. Ed il tutto fermo restando che, prima di scegliere ed iniziare un tipo di dieta, è fondamentale consultare sempre un bravo dottore esperto e specializzato in nutrizione.

La dieta Plank per perdere peso in poco tempo, ecco come

La dieta Plank è nota pure come 'dieta lampo' in quanto l'obiettivo è quello di perdere peso in poco tempo. A tal fine con questo regime alimentare c'è il divieto tassativo di assumere grassi vegetali, così come i carboidrati sono quasi azzerati in quanto si possono assumere solo mangiando la frutta e la verdura.

Gli alimenti ammessi con la dieta Plank sono infatti quelli che sono da un lato ricchi di proteine, e dall'altro rigorosamente poveri di grassi e di carboidrati in linea con quello che è, per le diete lampo, la strategia alimentare per dimagrire velocemente.

La dieta Scarsdale per dimagrire in 14 giorni

Dal sito consiglibenessere.org leggiamo che la dieta Scarsdale è stata inventata dal cardiologo Herman Tarnower, e prende il nome dal comune degli Stati Uniti d'America della contea di Westchester, nello Stato di New York. La dieta Scarsdale rientra tra le diete lampo in quanto ha una durata di soli 14 giorni, ma è divisa in due fasi, ovverosia in due programmi alimentari.

Nel dettaglio, la prima fase è quella più rigida e più dura in quanto si privilegiano le proteine, mentre a scarseggiare fortemente nella dieta sono gli zuccheri, i grassi ed i carboidrati che potranno essere reinseriti solo nella seconda fase della dieta Scarsdale, e comunque in maniera graduale.

Atkins, la regina delle diete iperproteiche

Al pari della Scarsdale, pure la Atkins spicca per essere una dieta iperproteica, ed è sostanzialmente anche la più conosciuta al mondo. Ideata negli anni ’70 dal cardiologo Robert Coleman Atkins, pure questa dieta è divisa in due fasi con la prima che prevede l'azzeramento dei carboidrati e le verdure ridotte al minimo al fine di bruciare rapidamente la propria riserva di grassi.

Nella prima fase, infatti, si possono mangiare solo alimenti come la carne, i molluschi, i crostacei ed i grassi senza limitazioni, e quindi fino a sazietà. Solo nella seconda fase la dieta Atkins diventa meno dura attraverso la reintroduzione graduale dei carboidrati e delle verdure.

Diete lampo per la prova costume, vantaggi e svantaggi

Le diete lampo per la prova costume, al fine di perdere peso, sono davvero efficaci se sono seguite alla lettera. In altre parole, la dieta Plank, la dieta Scarsdale e la dieta Atkins permettono davvero di perdere quei chili di troppo accumulati magari in inverno, ma in ogni caso bisogna fare molta attenzione in quanto si tratta di regimi alimentari drastici, in sostanza molto aggressivi.

E questo perché, al termine della dieta, in genere per un periodo di due settimane, si perde grasso ma si perdono anche tanti liquidi, il che significa che il corpo è stato messo sotto stress così come, optando poi per un regime alimentare di mantenimento, sarà alto il rischio di rimettere i chili persi con gli interessi.

Ecco perché la maggioranza dei nutrizionisti sconsiglia le diete lampo e comunque quelle iperproteiche in quanto è preferibile perdere peso in un arco temporale più lungo attraverso un regime alimentare che comprenda tutto, proteine, zuccheri e carboidrati nelle giuste quantità ed attraverso l'associazione e la combinazione dell'attività fisica giornaliera.