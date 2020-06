Energia elettrica: sempre più fornitori propongono il green

La sensibilizzazione all'ecologia e al rispetto dell'ambiente sta sempre più coinvolgendo le aziende, che decidono di adottare politiche green indirizzate verso il risparmio con l'impiego di fonti di energia rinnovabili. Per stimolare e aumentare l'interesse del pubblico verso questo nuovo punto di vista, molto importante anche dal lato economico, le aziende hanno creato una vasta campagna di offerte che dovrebbe incentivare il passaggio dell'utenza al green.

Panoramica sulla situazione italiana post Covid-19

Lo scorso 22 aprile si è celebrato il Giorno della Terra e, durante questa occasione, l'azienda che si occupa di mettere a confronto i dati sulle tariffe di gas, luce e internet, si è prodigata a valutare le offerte proposte dai principali fornitori di energia elettrica sul suolo italiano, come le offerte Enel Energia. L’intento è quello di conoscere la situazione attuale in Italia rispetto alle soluzioni energetiche eco-friendly disponibili.

I dati rilevati hanno dimostrato che il 73% delle aziende analizzate è ormai passata totalmente al green, offrendo solo servizi per la produzione di energia da fonti rinnovabili o comunque predisponendo un'opzione verde facoltativa; quelle che, invece, non si sono discostate dal vecchio modello, continuando con tariffe dallo stampo più tradizionale, sono il 24%.

I vantaggi del green

Uno dei fattori migliori delle offerte 100% green è che i prezzi non si discostano quasi per nulla da quelli delle tariffe tradizionali. Per ciò che concerne le proposte in cui l'opzione salva ambiente è secondaria, e può essere attivata sotto richiesta dell'utente, viene applicato un sovrapprezzo variabile a seconda del quantitativo di energia consumato alla fine dell'anno.

A questo punto, è evidente il vantaggio di scegliere un'opzione totalmente rispettosa dell'ambiente. Nella maggior parte dei casi, inoltre, l'effetto green si estende anche alle metodologie di pagamento: questi avverranno tramite RID o bolletta web, il che apporterà un gran risparmio in termini di carta impiegata per la produzione dei documenti.

Offerte green per il gas

Buone notizie sotto il piano del rispetto ambientale anche per quanto riguarda le offerte relative alla distribuzione del gas. L'indagine ha rilevato che il 13% delle aziende sono green o hanno sottoscritto un impegno di rispetto ambientale che può essere adempito in varie forme: ad esempio, il 27% delle aziende pianta alberi attraverso piattaforme online adibite a tale scopo; il 55%, invece, accumula crediti verdi attraverso progetti che riguardano la riduzione delle emissioni di CO2 all'interno dell'ambiente.

Nonostante la situazione attuale sia, tutto sommato, positiva, è solo l'8% delle aziende ad essersi già mobilitata per proporre diverse soluzioni di abbonamenti green alla clientela. Sono, quindi, ancora in minor numero rispetto a quelle che hanno preso già accortezze salva ambiente nel settore della produzione di energia.

Nuove offerte green post Covid-19

In seguito all'emergenza Coronavirus e alla riapertura delle attività del 4 maggio, gli italiani avranno sicuramente cominciato a fare qualche conto, visto l'aumentare del tempo passato tra le mura domestica. Fortunatamente, è stato rilevato che il prezzo della luce sarà in calo del -18,3% mentre quello del gas del 13,5%. Nei prossimi mesi, per tutte quelle persone che sono in regime di maggior tutela, si registra che saranno 18 milioni gli utenti che trarranno vantaggio dalla diminuzione dei costi dell'elettricità e 9 milioni da quelli del gas.

L'emergenza Coronavirus ha, inoltre, causato un calo della produzione e della mobilitazione delle materie, tradotto in un calo dei prezzi che andranno dal -7,9 % per ciò che concerne l'elettrico e -12% per il gas.

Anche il mercato libero sta riscontrando delle diminuzioni nei costi, sia per le soluzioni dual, che prevedono un unico contratto per gas e luce, che singole. Alcune aziende sono arrivate a proporre tariffe mensili da 74,01€, ossia un costo di 0,185€ per kWh e di 0,685€ per il gas. Ma queste offerte sono accompagnate da ulteriori vantaggi, finora appartenenti più al mondo della telefonia che dei servizi di distribuzione casalinghi: vengono proposti 30€ di bonus per chiunque porti un amico a sottoscrivere un contratto con l'azienda in interesse.

Altri piani interessanti che sono stati rilevati portano la tariffa mensile a 79,73€, dove il singolo kWh costa 0,210€ mentre un Smc viene 0,710€, anche in questi casi accompagnati da alcuni vantaggi come il 10% di sconto durante il primo anno e altri sconti nel caso si attivi l'addebito diretto, con alcuni mesi di prova per servizi di TV satellitare.

In vista di questo adattamento del mercato, sia libero che non, alle nuove condizioni imposte dal post Coronavirus, per molte famiglie italiane che vogliono risparmiare qualcosa sulla bolletta, potrebbe rivelarsi il momento adatto per rivedere il proprio contratto di fornitura di gas e luce, in vista di uno più vantaggioso e conveniente per le proprie tasche.