Audes Group veste i 110 anni di Alfa Romeo: la leggenda continua

AUDES Group è stata scelta come licenziatario ufficiale dell’abbigliamento di Alfa Romeo. L’azienda Padovana, con sede a Noventa e con filiali in Svizzera, Germania ed Inghilterra, ha ottenuto per tre anni la licenza del marchio, una partnership che esordirà con la collezione celebrativa dei 110 anni di una delle case automobilistiche più prestigiose al mondo, tanto da far esclamare a Henry Ford: “Quando vedo un’Alfa Romeo mi tolgo il cappello”.

AUDES Group, che attualmente è già licenziataria dei marchi “Maserati Classiche”, “MV Agusta Reparto Corse”, “Pagani Automobili” e “Bugatti Automobiles”, ora aggiunge un ulteriore tassello al suo portfolio, confermandosi come impresa leader e partner ideale per tutte quelle prestigiose aziende che vogliono veicolare il proprio brand tramite capi di abbigliamento e accessori personalizzati.

AUDES Group, in qualità di Official Clothing Licensee, disegna, produce e distribuisce a livello internazionale la collezione marchiata Alfa Romeo, che sarà disponibile entro fine 2020 in anteprima sulla piattaforma www. audesworld.com.

Alessandro Bozzoli, fondatore e CEO di AUDES Group, sostiene che “L’emozione è innovazione, passione, bellezza e funzionalità: un 'credo' che ci accomuna e che ci ha guidati nella progettazione di questa collezione, dove heritage e futuro si uniscono fino a concretizzarsi in capi iconici”.

Alfa Romeo. La leggenda continua.

AUDES Group è un’azienda italiana con esperienza decennale nel settore tessile e della produzione di accessori. Dal 2005 realizza collezioni personalizzate di abbigliamento e accessori su misura, combinando creatività e strategia per raggiungere il miglior risultato. Partendo dal DNA di un brand, si occupa di personalizzare abbigliamento e accessori, gestire la logistica, le piattaforme e-commerce e ideare una strategia di marketing. Accompagna il cliente in tutto lo sviluppo del progetto, dall’ideazione fino alla vendita passando per la comunicazione.

Maggiori informazioni sul sito web: www.audes.com