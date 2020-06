Taggia: scontro tra auto e moto alla rotonda per regione Prati, 60enne portato in Ospedale

Incidente questa mattina a Taggia. Un'auto e una moto si sono scontrate alla rotonda che porta all'incrocio con regione Prati e Pescine. Stando a una prima ricostruzione uno dei due veicoli non avrebbe rispettato la precedenza alla rotonda.



L'urto tra i mezzi è stato particolarmente violento. Ad avere la peggio il 60enne alla guida del ciclomotore, illeso invece l'anziano guidatore dell'auto. Sul posto sono intervenute le squadre del personale sanitario del 118 e un equipaggio della Croce Verde di Arma di Taggia.



Il centauro era cosciente ed è stato trasportato in Ospedale a Sanremo per accertamenti. Il traffico ha subito rallentamenti durante le fasi di soccorso. La dinamica è al vaglio della Polizia Locale tabiese.