Ventimiglia: al confine migliaia di francesi affollano le rivendite di sigarette e liquori, attesa per il weekend (Foto e Video)

Non solo code per gli italiani (in direzione Francia) ma anche per i francesi, per comprare sigarette e liquori da ‘Orengo’, la nota rivendita di Ponte San Ludovico e da ‘Eurodrink’, quella di Ponte San Luigi. Un po’ meno al Conad di Latte ma anche in questo caso i francesi sono arrivati.

In attesa del weekend, quando saranno chiusi gli uffici e molti saranno liberi dal lavoro, questa mattina è accaduto quanto si sapeva già da giorni. Dopo l’apertura del confine in direzione Italia, sono stati migliaia i francesi che lo hanno varcato esclusivamente per rifornirsi di bionde, Pastis ed altri liquori che, nel nostro paese costano fino alla metà rispetto a quello transalpino.

Ma non solo clienti ‘mordi e fuggi’ al confine per i due classici negozi perché molti francesi sono stati visti anche a Ventimiglia e Sanremo per fare i primi acquisti post ‘confinamento’. Una prima boccata d’ossigeno per il commercio ponentino, che attendeva questa giornata da oltre tre mesi. E l’attesa cresce anche per sabato prossimo, quando il mercato di Sanremo si aprirà per la prima volta ai compratori francesi.

In attesa, ovviamente, del ritorno al mercato di Ventimiglia che, come annunciato al nostro giornale dal Sindaco della città di confine Gaetano Scullino, dovrebbe essere allestito per la prima volta dopo il ‘lock down’, venerdì 12 giugno.