Taggia: mascherina ancora obbligatoria sul territorio comunale, ma l'ordinanza del Sindaco alleggerisce la presa

"La nostra quotidiana sfida contro il Covid-19 passa sempre più attraverso la nostra capacità di adottare comportamenti virtuosi e rispettosi del nostro prossimo. Per questo ho appena emesso una Ordinanza sindacale che prevede una diversa modalità di utilizzo delle mascherine".

Lo ha dichiarato il Sindaco del Comune di Taggia Mario Conio e, da domani, è fatto obbligo sull'intero territorio comunale di usare protezioni delle vie respiratorie nei seguenti casi:

• luoghi al chiuso accessibili al pubblico, quali negozi, pubblici esercizi, ecc., inclusi i mezzi di trasporto;

• Spazi all’aperto ove non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale.

Non è necessario l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per i bambini di età inferiore ai sei anni, persone con disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina, durante l’attività motoria e sportiva. E’ comunque obbligatorio il mantenimento della distanza interpersonale di almeno due metri nell'esercizio dell'attività sportiva, fatte salve le maggiori distanze eventualmente stabilite da disposizioni speciali. E’ consentito non averla all’aperto fra componenti dello stesso nucleo familiare conviventi anagraficamente anche in caso di distanza inferiore al metro.