Chiusavecchia: canile "Gli Ulivi" questa settimana cerchiamo una casetta per Laus

Laus è un cane di taglia media, arrivato in canile nel lontano 2016. Anche se non è più un giovanotto, quest’anno compierà 10 anni, Laus è in ottima forma: è un cane gioioso, pieno di gioia, in continua ricerca di carezze e coccole! È adatto ad ogni tipo di famiglia, anche con bambini dato il suo essere pacato.

Laus si trova al canile ‘'Gli Ulivi'' presso Chiusavecchia (Imperia), in attesa che qualcuno lo scelga come compagno di vita.

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi a Simonetta +39 347 741 5547