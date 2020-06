Emergenza Coronavirus: in Liguria nessun decesso nelle ultime 24 ore, non ci sono nuovi positivi in provincia di Imperia

Per la prima volta dall'inizio dell'emergenza Coronavirus non si sono registrati decessi nelle ultime 24 ore. Un dato significativo nella lotta al Covid-19 dove la Liguria fino ad oggi ha pagato un prezzo altissimo con la morte di 1465 persone.

Nelle ultime 24 ore i positivi sono scesi di 52 unità assestandosi a un totale di 2.875 casi. Non si registrano nuovi positivi in provincia di Imperia.

Gli ospedalizzati sono 198 (-5 rispetto a ieri), 7 dei quali in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva, invece, sono 947 (49 in meno). Il totale del test effettuati ammonta a 107.787 (1.424 in più di ieri).

I positivi divisi per provincia:

Imperia 331

Savona 478

Genova 1.982

La Spezia 81

In fase di verifica 3

La suddivisione degli ospedalizzati:

Asl 1 - 34 (3 in terapia intensiva) +1 rispetto a ieri

Asl 2 - 44 (2 in terapia intensiva) +1

San Martino - 19 (1 in terapia intensiva) -3

Galliera - 35 (nessuno in terapia intensiva) -4

Asl 3 - 40 (1 in terapia intensiva) +0

Asl 4 - 10 (nessuno in terapia intensiva) -

Asl 5 - 16 (0 in terapia intensiva) +1

Sono 413 i soggetti in isolamento domiciliare (-53). I clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) sono 2.264 (+6), mentre i guariti con due test negativi sono 5.377 (+106).

Rimangono in sorveglianza attiva, divisi per Asl:

Asl 1 - 137 (+8)

Asl 2 - 191

Asl 3 - 414

Asl 4 - 105

Asl 5 - 100