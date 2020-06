Taggia: possibile chiusura definitiva del centro prelievi di via Nino Pesce, mozione del gruppo consiliare “Il passo giusto”

Roberto Orengo, capogruppo de “Il passo giusto”, ha presentato una mozione al sindaco e alla giunta in merito alla possibile chiusura definitiva del centro prelievi di via Nino Pesce ad Arma di Taggia.

Il testo del documento

Al Presidente del consiglio comunale Laura Cane

con la richiesta di inserire la mozione nel prossimo consiglio comunale

mozione

Nelle ultime settimane si è fatta sempre più consistente la voce che il centro prelievi sito in via Nino Pesce ad Arma di Taggia, ad oggi chiuso per l'emergenza Covid, sia in fase di definitiva soppressione.

Considerato che il centro prelievi svolge un servizio imprescindibile per tutta la popolazione del nel comune di Taggia e del comprensorio limitrofo e che la sua chiusura sarebbe una perdita gravissima per tutta l' utenza del territorio il sottoscritto Roberto Orengo in qualità di consigliere comunale ed a nome di tutti i consiglieri di opposizione

chiede





che il consiglio comunale impegni il sindaco e la giunta ad accertarsi della veridicità della notizia ed, in caso affermativo, a fare tutto ciò che è possibile per scongiurare definitivamente la chiusura del centro prelievi sito in via Nino Pesce ad Arma di Taggia, con contemporanea comunicazione al consiglio comunale stesso delle azioni intraprese.









Roberto Orengo

capogruppo de “Il passo giusto”