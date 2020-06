Sanremo: subito operativo il tavolo delle attività produttive, la soddisfazione della Confcommercio cittadina

La Confcommercio Sanremo esprime grande soddisfazione per l’avvio del Tavolo delle Attività Produttive concordato con l’assessore Menozzi e il consigliere comunale Viale.



“La visione di un gruppo di lavoro che veda le organizzazioni di categoria dei settori interessati impegnate a coordinare la destinazione delle risorse, appositamente individuate dall'amministrazione, per creare eventi e iniziative in tutta la città rappresenta un elemento di grande novità - dichiara il presidente Andrea Di Baldassare -. Riteniamo infatti fondamentale per una visione complessiva del turismo mettere insieme istanze e idee di commercianti, pubblici esercizi, albergatori, spiagge e locali di intrattenimento che tutti insieme danno vita a questo fondamentale comparto. Questo tavolo non ha nulla a che fare con l’imposta di soggiorno che segue i suoi canali, ma certo ha l’ambizione di dare suggerimenti mirati che arrivano dal tessuto produttivo cittadino e deve dotarsi di risorse proprie nell'esclusivo interesse del bene di tutta la città”. “E a tale proposito - concludono da Confcommercio - ci lascia perplessi la notizia di una delocalizzazione periferica delle piccole manifestazioni estive, un esperimento mal riuscito in passato. Tutta la città deve essere coinvolta, da Bussana alla Foce di Sanremo, e possibilmente con risvolti benefici proprio per le attività produttive della nostra città, asse portante dell’economia. E siamo disponibili a confrontarci con sindaco e assessori competenti per dare tutto il nostro impegno e la nostra disponibilità”.