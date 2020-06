Le Regionali 2020 si avvicinano, tra i gadget dei candidati preparatevi alle...“mascherine elettorali”

La politica è sempre stata al passo con i tempi, e con lei anche il marketing studiato in occasione delle varie campagne elettorali.

Già da tempo i tradizionali santini ed i manifesti, che un tempo imperversavano rispettivamente nelle buche delle lettere e nelle strade durante le settimane precedenti il voto, hanno iniziato a lasciare il passo a favore degli strumenti web. Il mondo della rete è stato utilizzato inizialmente con i siti personalizzati dei vari candidati ed ora con i vari social network, dove non mancano profili e pagine che cercano di spingere un’opinione o un candidato.

Molto utilizzati negli ultimi anni anche i mezzi di trasporto, dalla Smart griffata “Vota Chicco” ideata da Massimiliano Iacobucci per una tornata elettorale regionale ai “camion vela” di Maurizio Zoccarato per le amministrative di Sanremo 2009. Per non parlare di pubblicità commerciali di attività economiche, con nomi di titolari/candidati in bella vista, affissi magicamente per strada nei periodi in cui manifesti elettorali veri e propri non sono possibili.

Poi negli anni c’è stato un susseguirsi di gadget sui quali veniva apposto un messaggio elettorale. Abbiamo quindi visto magliette, portachiavi, penne, apribottiglie, cappellini, accendini, chiavette usb, braccialetti di gomma, ecc. Tra i più originali, registrati nelle più o meno recenti elezioni, vengono in mente le bustine di zucchero distribuite da Cristian Quesada, candidato al consiglio comunale di Vallecrosia.

La prossima frontiera sarà quella delle…”mascherine elettorali”.

Se come sembra dovremo infatti convivere per diversi mesi con questi Dispositivi di Protezione Individuale, c’è da scommettere che diventeranno veicolo di messaggi elettorali con tanto di loghi, slogan ed inviti al voto.

Chi sarà il primo?

Avremo modo di parlarne in una prossima puntata di '2 ciapetti con Federico'. Se volete dire la vostra veniteci a trovare nella pagina Facebook ufficiale: https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico

"2 ciapetti con Federico" ha anche un suo profilo Instagram https://www.instagram.com/2ciapetticonfederico/?hl=it