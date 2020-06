Elezioni Regionali: Liguria Popolare dà il via alla campagna elettorale di Antonio Bissolotti

E’ ufficialmente partita oggi da Sanremo la campagna elettorale di Liguria Popolare con un incontro ai Bagni Tahiti, nel rispetto del distanziamento sociale, assieme all’esecutivo di Sanremo Popolare ed il Gruppo Consiliare. Il Movimento inizia così la sua corsa al Consiglio Regionale della Liguria, rispondendo all’appello dei cittadini per una politica più attenta alle esigenze del territorio.

Il Consigliere Regionale e Presidente di Liguria Popolare Andrea Costa ha così lanciato la candidatura alle prossime elezioni regionali del Vice Presidente Antonio Bissolotti, alla presenza del presidente di Sanremo Popolare Monica Albarelli e dei consiglieri comunali Sergio Tommasini, Piero Correnti ed Andrea Artioli.

Alle parole di Costa, che ha definito Bissolotti una “grande risorsa per tutto il Movimento”, fanno coro quelle di Albarelli che descrive questo lancio come “un grande momento di entusiasmo per Liguria Popolare”.

“Sono onorato per tutta la fiducia riposta in me dal movimento – dice Antonio Bissolotti – e sicuro che tutta la squadra di Liguria Popolare farà un ottimo lavoro. L’attenzione per i bisogni dei cittadini liguri sarà ovviamente il primo elemento di questa campagna elettorale, che assume un valore simbolicamente ancora più importante a seguito dell’emergenza sanitaria. Sapremo rialzarci, ne sono sicuro, ma solo grazie ad una politica attenta e scrupolosa come quella di Liguria Popolare”.