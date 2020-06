Domani 'Cambiamo!' in piazza a Genova con il centrodestra: “Faremo sentire anche la nostra voce”

“Una delegazione di Cambiamo con Toti sarà presente alla manifestazione del 2 giugno promossa dal centrodestra in piazza Pertini a Genova. Faremo sentire anche la nostra voce per chiedere soluzioni reali all’emergenza economica nata dalla pandemia nella consapevolezza che ancora troppi italiani aspettano di ricevere il sostegno tante volte promesso ma mai arrivato” dichiara in una nota l’esecutivo regionale della Liguria di Cambiamo con Toti.