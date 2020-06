Crisi e digitale terrestre, Campomenosi (Lega), chiusura ImperiaTv una perdita per tutto il territorio

“La chiusura di ImperiaTv, emittente locale con oltre trent’anni di attività, è una brutta notizia per tutta la Liguria. Esprimo vicinanza alla società e ai dipendenti, che con professionalità e competenza hanno contribuito a dare voce a un territorio, rappresentando un punto di riferimento per l’informazione nel ponente ligure. Il pluralismo è un elemento fondamentale della democrazia, va difeso e tutelato in Italia e in Europa: la scomparsa di una emittente locale è una perdita, per tutta la comunità”.

Così Marco Campomenosi, europarlamentare ligure della Lega, capo delegazione Lega al Parlamento Europeo