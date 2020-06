Vallebona: oggi pomeriggio si festeggia San Benedetto, prevista la Santa Messa senza Processione

Oggi pomeriggio alle 17, giorno dopo la Pentecoste, a Vallebona si festeggia San Benedetto. Don Salvatore Crisopulli celebrerà una Messa nella chiesa di San Lorenzo e saranno presenti: il Vescovo Monsignor Antonio Suetta e il Sindaco Roberta Guglielmi.

Quest’anno avrebbe dovuto tenersi anche la processione solenne con il consueto giro del paese (momento particolarmente sentito dai fedeli) e che, visto il momento di emergenza Covid-19, è stata annullata. Qualche curiosità: il 31 maggio 1784, dopo la Pentecoste arriva a Vallebona l’urna di San Benedetto.

Il 2 giugno 1884, ricorrenza del primo centenario, si svolse una processione con grande partecipazione di massa, davanti alle autorità civili e religiose accompagnate dalla banda musicale. Da quel momento San Benedetto è stato portato in processione ogni 25 anni.

In occasione dell’anno giubilare, per iniziativa del Parroco Don Salvatore Crisopulli, dal 2000 ogni 5 anni il Santo viene portato in processione.