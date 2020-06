Un quad da il meglio di sé su fango, neve e sabbia

Il quad è un veicolo adatto a tutti i tipi di terreno ed è una vera passione. Proprio come uno sport o un'attività, il quad, se ti piace, diventerà rapidamente un elemento centrale della tua vita poiché vorrai guidarlo non appena le condizioni lo permetteranno.

Potresti essere già stato in grado di provare a guidare un quad durante un'escursione di piacere durante le tue vacanze o durante un fine settimana con gli amici. Da solo, in coppia o con gli amici, il quad ti regalerà un piacere intenso, tra la passione per la natura e la passione per la meccanica.

Per iniziare bene è importante sapere dove si può guidare un quad, quale tipo di quad scegliere, qual è lo spostamento ideale per un principiante, quali attrezzature sono necessarie e quali sono i gesti giusti da adottare in base alla situazione .

Il principiante può spesso immaginarsi di scorazzare su terreni selvaggi ovunque, ma fai attenzione, non è sempre così. Entrare in un'area naturale con un fuoristrada è un'azione soggetta a multe e sequestro del quad. Il tuo veicolo potrebbe essere immobilizzato e la tua patente sospesa.

Tuttavia, il nostro Paese offre molti percorsi per fare escursioni in quad. A questo punto il consiglio che ti diamo per diventare un esperto pilota di quad è di iniziare a fare pratica su dei Quad usati. Per scegliere un quad d'occasione che non ti lasci a piedi al primo giro, ti suggeriamo di rivolgerti a concessionari affidabili come Victory Team, che ti sapranno consigliare il veicolo più adatto alle tue esigenze. E poi dai gas e buon divertimento!