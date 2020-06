Lutto a Sanremo per la morte del dott. Pier Paolo Gandolfi, è stato presidente del Lions Club Host

Il dott. Gandolfi era stimato professionalmente e umanamente, da colleghi, pazienti, amici, da tutti i soci del Distretto 108 Ia3, in particolare dai suoi soci del Lions Club Sanremo Host, per essere stato di esempio, per le sue grandi doti umanitarie. Sempre pronto a partecipare nella sua veste di medico, a tutte le iniziative sociali e benefiche organizzate dai Lions.



"Il Socio Pier Paolo Gandolfi è stato Presidente del Lions Club Sanremo Host, nell'anno sociale 2008-2009, Officer Distrettuale nel 2010-2011 per la “Prevenzione Udito e Ortofonia”. Il 16 dicembre del 2017 è stato insignito del “Melvin Jones Fellow” la più alta Onorificenza che il Lions International, assegna ai soci, che hanno conseguito grandi risultati al servizio umanitario e a favore della comunità. Il Lions Club Sanremo Host, si unisce al dolore della moglie Lorenza, dei figli Andrea e Stefano, delle nuore e dei nipoti" - sottolinea il presidente dei Lions Roberto Pecchinino.