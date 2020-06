Ospedaletti: da domani via alla nuova stagione balneare, sulle libere sacchi di iuta per rispettare le distanze

Da domani prenderà il via la nuova stagione balneare di Ospedaletti. Dopo le celebrazioni ufficiali per il 2 giugno, Festa della Repubblica, potranno aprire tutti gli stabilimenti di questa cittadina.



Lunedì scorso sono iniziati i lavori per la livellatura ed il ripristino delle spiagge libere di Ospedaletti. Le spiagge ad ingresso libero sono quella davanti alla sede del Comune, quella delle 'ex colonie' e quella del Rio Termini al confine con il territorio comunale di Bordighera.



In particolare sulla spiaggia davanti al Municipio vengono posizionati degli 'stalli', sacchi di iuta che indicano ai bagnanti la perfetta distanza da mantenere nel rispetto delle norme sulla protezione anti-contagio. Entro la fine della settimana i lavori verranno ultimati e tutte le spiagge libere saranno completamente riorganizzate.