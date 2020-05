Regione, Imprese e Commercio, Assessore Benveduti: “Approvato il piano annuale delle iniziative promozionali 2020”

La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, il piano annuale delle iniziative promozionali per l’anno 2020. “Riteniamo che la valorizzazione del territorio, delle imprese locali e delle tradizioni sia un capitolo strategico per la nostra Regione” afferma Benveduti.

“Con questa delibera – continua Benveduti - abbiamo messo a disposizione 300 mila euro per individuare, attraverso bandi specifici, le iniziative e i progetti finanziabili nel commercio, nell’artigianato e nella valorizzazione dei prodotti e dei saperi locali, come il campionato mondiale del pesto al mortaio. Sono allo stesso tempo state fissate le risorse economiche per assicurare la presenza di Regione Liguria, con uno stand dedicato, al 60° Salone Nautico di Genova”.

“Inoltre, anche grazie al supporto delle due Camere di Commercio e della Commissione regionale per l’artigianato, abbiamo deliberato, in quanto iniziative strategiche, il supporto alle iniziative storiche degli Expo dell’entroterra ligure (Valpolcevera, Valle Stura, Val Trebbia, Val Fontanabuona, Valle Arroscia)” conclude Benveduti.