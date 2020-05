Sanremo: gestori di locali e forze dell'ordine impegnati per il rispetto delle regole nella 'movida', ma in troppi purtroppo se ne infischiano (Foto)

‘Prova del 9’ riuscita a metà, ieri sera a Sanremo, per l’ordinanza emessa dal Sindaco Alberto Biancheri, che doveva essere propedeutica ad evitare gli assembramenti nei luoghi della movida matuziana. Sia chiaro: un po' meglio di sabato scorso è andata ma, non secondo noi ma secondo le disposizioni delle autorità competenti, i problemi ci sono ancora.

Dopo le eloquenti foto di sabato scorso e l’impegno spasmodico dei gestori di bar e ristoranti per garantire il rispetto delle regole, hanno lavorato con grande attenzione steward e forze dell’ordine nel tentativo di farle rispettare.

Ieri abbiamo voluto assistere a quasi tutta la serata (la prima parte cliccando QUI), per poter testimoniare da vicino cosa accade nel luogo più ‘cool’ della città dei fiori. Lo facciamo partendo da una frase raccolta nel tardo pomeriggio di ieri dal Presidente della Regione, Giovanni Toti: "C’è bisogno di ripartire e dobbiamo farlo anche in fretta. Una ripartenza che deve essere con tutte le precauzioni che conosciamo ossia guanti, mascherine e distanza sociale. Non possiamo rinunciare a ripartire: il rischio è calcolato ed è da affrontare tutti insieme".

Parole corrette, che vengono ripetute da giorni a livello nazionale e dagli Enti locali. Parole che noi commisuriamo con quelle di medici ed esperti che, insieme agli Amministratori, confermano l’importanza dell’utilizzo dei dispositivi di protezione e del distanziamento sociale. Il problema della serata di ieri, da noi vissuta da vicino, è proprio questo. Si riparte da un rischio 'calcolato', ovvero che la possibilità di contagio ci sia, ma dall'altra parte c'è il problema del crollo dell'economia.

Pur cercando di capire la voglia di uscire e di socializzare di molti giovani, non riusciamo a comprendere la trasgressione delle regole di molti, pur di ‘farsi un bicchiere’ (magari fosse uno solo) e di restare, chi seduto al tavolo e chi in piedi, senza mascherina o altri dispositivi di protezione. Il lavoro di gestori, steward e forze dell’ordine è stato davvero certosino. “Signori, per cortesia, indossate la mascherina”: è questa la frase maggiormente ripetuta da chi ieri in piazza cercava di far rispettare le regole. Ma abbiamo visto tantissime persone che se ne sono continuativamente infischiate delle raccomandazioni.

Abbiamo visto tantissimi giovani arrivare senza mascherina, assembrati tra loro, e metterla controvoglia solo perché invitati e solo per poter entrare in piazza. Abbiamo addirittura visto chi se ne è andato perchè invitato a metterla. Nonostante il divieto di somministrazione di bevande da asporto gli assembramenti sembrano inevitabili ma perché molti, forse troppi, non hanno recepito il pericolo. Ed è un peccato, perché vedere l’impegno dei gestori nel voler giustamente tornare al loro lavoro a tratti vanificato, fa un po’ male. In molti sostengono che gli assembramenti ci sono anche in altri luoghi, come ad esempio i supermercati: è vero, indiscutibile, e bisognerebbe fare attenzione anche a quelli.

Ora ovviamente ci si chiede come poter andare avanti, da una parte senza mettere ‘paletti’ alle attività e, dall’altra cercando di non tornare indietro, a quella ‘Fase 1’ che sarebbe catastrofica per tutti. Ci vorrebbe maggiore responsabilità nelle persone, quella responsabilità che abbiamo visto in pochi, soprattutto quelli dell’aperitivo pre-serale, ma quasi in nessuno del ‘popolo della notte’.

L’augurio è solo che, come ci viene detto dagli esperti, il virus stia effettivamente regredendo e che, quindi, i comportamenti totalmente scorretti che abbiamo visto ieri non portino ad una recrudescenza del Covid-19. A chi vuole a tutti i costi vivere la notte diciamo solo di avere rispetto degli altri e di se stessi e magari anche di quegli oltre 33mila morti che non sono uno scherzo, purtroppo. E, perché no, anche di chi ha lottato negli ospedali e che, fino a qualche giorno fa chiamavamo eroi. Qualcuno forse lo ha dimenticato... troppo in fretta.