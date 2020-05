Il Dott. Franco Bonello ha sconfitto il Covid-19: la sua testimonianza "Ho fatto un viaggio all'inferno"

"Ho fatto un viaggio all'inferno. E' stato terribile. Ma sono tornato a casa. Un pensiero va a chi non ce l'ha fatta o è ancora in cammino”.

E’ questa la testimonianza di Franco Bonello, medico imperiese ed ex Consigliere regionale, che ha contratto il Covid-19 e ne è fortunatamente uscito. Bonello ci ha scritto per ringraziare prima di tutto i medici che lo hanno curato con competenza e umanità: il Dott. Giorgio Ardizzone (direttore di anestesia e rianimazione), il Dott. Giovanni Cenderello (direttore delle malattie infettive), il Dott. Claudio De Michelis (direttore di pneumologia): “Con loro tutti i medici delle equipe che mi hanno seguito con pazienza e disponibilità, perché curare un medico è sempre difficile, scusandomi se non sono sempre stato all'altezza della situazione. Grazie anche al dott. Giovanni Trucco e alla dott.ssa Giovanna Borello che sono sempre stati presenti durante la mia malattia, ed al dott. Guido De Angeli che con le sue informazioni giornaliere è stato di grande conforto alla mia famiglia”.

Bonello rivolge anche un grande abbraccio agli infermieri, agli Oss che si sono occupati di lui giorno e notte, e alle FKT Valentina (Valli) e Francesca: “Che con dolcezza ma grande decisione, riuscivano sempre a farmi fare quello che volevano loro. Grazie ai tanti amici che mi sono stati vicini con il pensiero e con il cuore: un abbraccio che spero di potervi fare al più presto di persona”.

“L'emergenza è sicuramente in calo – termina Bonello - ma, se lo desiderate, è sempre attivo un conto corrente dell'Asl dove si possono effettuare donazione”.