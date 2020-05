Auto distrutta da un incendi sull'autostrada: intervento dei Vigili del Fuoco ed un occupante lievemente ustionato

Una Volvo che viaggiava in direzione confine di Stato, tra Sanremo e Ventimiglia sull’autostrada dei fiori, ha preso fuoco per cause ancora in via d’accertamento ma molto probabilmente per un surriscaldamento, con a bordo una famiglia.

Il conducente ha avuto la prontezza di entrare subito su una piazzola di servizio all’altezza di Costa Martina a pochi chilometri dall’autogrill di Bordighera ed a far subito scende la famiglia. L’auto è andata quasi completamente distrutta e, sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sanremo, che hanno messo in sicurezza il mezzo.

Insieme a loro anche gli agenti della Polstrada e gli operai della A10. Un’ambulanza è stata chiamata per soccorrere uno dei figli del conducente che ha riportato una lieve ustione ad un piede.