Sanremo: è scappato ora da Coldirodi il cane Dexter, l'appello urgente per chi lo incrociasse

“Urgente‼ È scappato ora da Coldirodi, era arrivato in stallo da poco. È molto spaventato e non si fa avvicinare facilmente ma è buonissimo e non morde. È una rinuncia di proprietà in cerca di adozione. Non ho assolutamente idea da dove si sia infilato per scappare. Ha un collare nero ed è microchippato a nome della vecchia proprietaria. Si chiama Dexter. Per chi ha notizie chiamare il numero 339 7080091”.