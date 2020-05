Per l'emergenza sociale a Bordighera, colletta alimentare organizzata da Forza Italia

Questa mattina, a Bordighera, un gruppo di esponenti di Forza Italia ha organizzato una colletta finalizzata alla raccolta di generi alimentari per le persone bisognose. Presenti, tra gli altri, Filippo Bistolfi, candidato alle prossime elezioni regionali, il coordinatore cittadino Antonello Lacala e l’avv. Ugo Fogliano, membro del direttivo cittadino. Analoga iniziativa si era svolta la scorsa settimana a Ventimiglia.

“In questo periodo sta purtroppo aumentando il numero di persone e famiglie in pesante difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria - dichiarano i rappresentanti di Forza Italia -. Il nostro vuole essere un piccolo gesto di sostegno e di vicinanza a chi all’improvviso si è ritrovato in una condizione di povertà a causa della perdita del lavoro e di ogni sicurezza economica”.

“Come coordinamento regionale di Forza Italia – sottolinea Carlo Bagnasco, coordinatore regionale azzurro – siamo impegnati in diversi Comuni della Regione a mettere in campo iniziative come questa. Il nostro movimento politico vuole offrire concretamente la propria solidarietà alle persone in difficoltà. I nostri dirigenti, iscritti e militanti sono in prima linea per dare aiuto. Il mio ringraziamento agli amici di Bordighera e agli amici di Ventimiglia che, d’intesa con il coordinatore provinciale Simone Baggioli, hanno realizzato le collette alimentari”.