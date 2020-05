L’assemblea regionale di Sinistra Italiana conferma la candidatura di Ferruccio Sansa

"L'Assemblea regionale di Sinistra Italiana che si è svolta ieri sera ha valutato positivamente l'accordo tra Campo Progressista e Movimento 5 Stelle ed altresì il lavoro svolto finora per costruire uno schieramento alternativo alla destra di Toti nella nostra Regione". Si apre così la nota stampa ufficiale di Sinistra Italiana relativa al nome del candidato presidente alle prossime elezioni regionali.

"La bozza di programma su cui è fondato l'accordo, è stata considerata particolarmente soddisfacente, soprattutto per quanto riguarda alcuni aspetti essenziali: sanità, ambiente e welfare, ed è stato rilevato che molti punti costituivano bagaglio comune - prosegue la nota - A questo punto però è necessario sottolineare che occorre percorrere in fretta l'ultimo miglio, individuando in tempi rapidi il candidato Presidente, perché il tempo davanti a noi non è molto. Ma anche che non paiono utili le anticipazioni alla stampa di nominativi neppure ancora proposti al tavolo di Campo Progressista".

"L'Assemblea di Sinistra Italiana ritiene, come già espresso più volte, che sia Ferruccio Sansa il candidato che meglio può interpretare la innovatività del programma del Campo Progressista, una vera svolta rispetto all’attuale amministrazione ed in quanto rappresenta la sintesi civica della nostra proposta politica - concludono da Sinistra Italiana - L'Assemblea sollecita in conclusione che si tenga al più presto un confronto aperto e senza pregiudizi di tutte le componenti dell'alleanza per affrontare, tutti insieme, la scelta del nome del nostro candidato Presidente".