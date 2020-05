Sanremo: secondo sabato di 'movida' con l'ordinanza sindacale, inizio ok ed ora si spera non degeneri (Foto e Video)

Come sabato scorso la movida dell’aperitivo, quella dell’orario pre-serale, sta rasentando la perfezione, con tavolini sistemati dai gestori di bar e ristoranti secondo le disposizioni, steward di fronte ai locali e persone che si godono la serata, sorseggiando un buon bicchiere. Come dovrebbe essere sempre, nel rispetto delle regole e vivendo con tranquillità un sabato sera che, ci auguriamo, non prosegua come il precedente.

La settimana scorsa le foto del nostro giornale hanno messo in allarme le forze dell’ordine e l’Amministrazione, ma abbiamo più volte sottolineato di non aver assolutamente attaccato i locali, totalmente innocenti per quanto accaduto. Le uniche colpe risiedono nelle persone che non hanno ben compreso i rischi che si corrono.

Da ieri è in vigore l’ordinanza del Sindaco Biancheri che vieta le consumazioni in piedi. Una disposizione che, di fatto, penalizza non poco i locali di piazza Bresca, piazza Sardi ed il porto che sono il vero fulcro del divertimento nella città dei fiori. Un tentativo per limitare gli assembramenti che, lo ricordiamo, secondo i medici portano seri rischi per eventuali nuovi contagi da Covid-19, soprattutto se fatti da persone senza mascherine.

La serata che è appena cominciata (tra l'altro con un collegamento in diretta sul Tg regionale di Rai 3) sarà sicuramente una ‘prova del 9’ per capire se l’ordinanza sarà efficace e se, eventualmente, dovrà essere estesa anche al resto della città. Sicuramente, nonostante l’abnegazione delle forze dell’ordine, non è facile far rispettare le regole messe in atto a livello nazionale e locale ma, almeno fino al ritorno alla normalità, sono da seguire.

Per quanto riguarda il divieto di servire bevande ‘in piedi’ è subito balzata agli occhi la presenza di un distributore automatico di bevande nella parte alta di piazza Bresca, uno dei molti presenti in città. E’ chiaro che, chi si serve dal distributore poi consumerà in piedi, in barba all’ordinanza. Servirà, quindi, un intervento per evitare tutto ciò nel più breve tempo possibile.

Approfittando del far della sera abbiamo anche scattato qualche foto al resto dei locali del centro ed abbiamo notato che, tranne qualche raro caso, la situazione è abbastanza buona con il rispetto delle regole e la maggior parte dei locali che ospita clienti al tavolo.