Santo Stefano: Marcello Pallini a '2 ciapetti con Federico' parla della lista, di programmi e dell'Amministrazione uscente

"Avevo dato la mia disponibilità in un momento in cui le cose erano rosee, ora credo che sia un atto di responsabilità ancora più forte, saranno momenti difficili in cui bisogna esserci". Marcello Pallini, ospite a '2 ciapetti con Federico', torna a parlare delle prossime elezioni amministrative di Santo Stefano al Mare in cui si candiderà nuovamente per la poltrona di sindaco, ruolo che ha già ricoperto dal 2005 al 2015.

"La mia sarà una lista civica - ha detto - è chiaro che io abbia una storia politica e sia un uomo di centrodestra, ma la mia candidatura non prevede la presenza di persone con una connotazione politica, servono infatti solo persone preparate che possano aiutarmi a condurre bene il paese a livello amministrativo. In questi 5 anni è cambiato il mondo, dal modo di comunicare alle esigenze stesse del paese. Quando ero sindaco abbiamo seguito grandi opere, come la pista ciclabile, strutture fognarie e l'adeguamento delle scuole. Ci sarà molto da agire sui servizi, sulla vivibilità, sull'assistenza alle famiglie e sull'ammodernamento del paese. Servirà uno sguardo rivolto al futuro con una floricoltura e un'agricoltura diverse da quelle che erano un tempo, ed una grande attenzione agli sviluppi turistici. Il momento è difficile, ma se lavoriamo come comunità, e ognuno farà il proprio, andremo a sorridere".

Marcello Pallini ha poi dato un proprio giudizio sull'Amministrazione Comunale uscente guidata dal sindaco Elio Di Placido ed ha parlato delle prossime elezioni regionali: "Credo che il presidente Giovanni Toti abbia lavorato bene, affrontando anche situazioni difficili - ha detto - soprattutto c'è stata una vicinanza ai problemi reali e quotidiani della gente. Credo quindi che meriti una riconferma. Sull'attuale Amministrazione Comunale di Santo Stefano...".

