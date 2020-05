Usare l’auto al tempo del coronavirus: accorgimenti utili

L’epidemia di coronavirus ha avuto conseguenze in vari campi. È logico che la diffusione di questo virus ha condizionato in modo molto preciso le nostre abitudini quotidiane. Per esempio anche se dobbiamo prendere l’auto, dovremmo pensare prima ad adottare degli accorgimenti molto precisi, per evitare la diffusione del contagio. D’altronde è indispensabile utilizzare l’automobile per i nostri spostamenti quotidiani, specialmente per andare al lavoro o per andare a fare la spesa. Ma come dobbiamo fare per usare l’auto quotidianamente in sicurezza? Vogliamo darti alcuni consigli che riguardano proprio questo argomento.

Mantenere in efficienza l’automobile

Innanzitutto badiamo alla manutenzione regolare che dovrebbe essere sempre fatta per la nostra automobile. Da questo punto di vista Daparto.it ti offre le soluzioni che fanno al caso tuo. Infatti hai la possibilità di cercare in maniera puntuale e trovare i ricambi auto che fanno al caso tuo, risparmiando sul prezzo.

Sono sempre di più gli utenti che scelgono di comprare i ricambi auto online. Quindi avere un punto di riferimento importante per cercare su internet gli autoricambi che ti interessano può essere veramente importante.

Sul sito di Daparto hai a disposizione più di 10 milioni di offerte e puoi mettere a confronto i prezzi dei ricambi che fanno al caso tuo e che ti possono interessare, per poi, dopo aver scelto l’offerta, ordinarla direttamente sul sito.

Pulire l’abitacolo

Dopo aver badato alla manutenzione ordinaria della nostra auto, pensiamo a come difenderci dal coronavirus negli spostamenti quotidiani con il nostro veicolo. Pensiamo quindi come prima regola fondamentale a pulire l’abitacolo con una certa regolarità.

In particolare concentriamoci sulle superfici su cui è più facile che si possano posare gli agenti esterni, come il volante o il pomello del cambio. Possiamo usare un disinfettante per fare una pulizia accurata all’interno della nostra automobile.

Utilizzare prodotti sgrassanti

Per pulire la nostra auto utilizziamo dei prodotti sgrassanti. Ci sono per esempio degli appositi detergenti che servono per la pulizia degli interni. Possono essere passati sulle parti in plastica o sui rivestimenti dei sedili, per rimuovere i germi.

Anche il semplice sapone che utilizziamo per lavarci le mani può essere molto utile. Importante è lasciarlo agire per qualche minuto, in modo che riesca a mettere in atto il suo effetto disinfettante. Naturalmente facciamo molta attenzione, perché non dovremmo utilizzare prodotti aggressivi che possono lasciare macchie o possono rovinare le parti interne dell’auto.

Possiamo provvedere ad una pulizia soprattutto nelle parti che potrebbero essere più esposte al coronavirus. Alcune le abbiamo già indicate precedentemente, riferendoci al volante e al pomello del cambio.

Andrebbero puliti con la stessa accuratezza anche le maniglie delle portiere, le leve e i tasti, i comandi delle luci, la console centrale e i vani sulle portiere.

Utilizzare i guanti usa e getta

Naturalmente usando la nostra automobile ogni tanto abbiamo bisogno di fermarci in una stazione di servizio per fare rifornimento. In questi casi è consigliabile utilizzare dei guanti usa e getta se si tratta di una pompa di benzina self service.

Usando i guanti usa e getta per fare rifornimento evitiamo che la pelle entri in contatto con gli agenti esterni che potrebbero infettarci.

Molto importante, dopo aver utilizzato i guanti per fare rifornimento, è toglierli facendo scorrere la parte interna, in modo che diventi lo strato esterno dei guanti stessi. Alla fine, dopo averli utilizzati, smaltiamoli adeguatamente nel cassonetto della plastica o nell’apposito cestino che a volte si può trovare proprio accanto alle pompe di benzina. Tutti questi accorgimenti sono veramente importanti per evitare possibili contagi e per fare un uso della nostra automobile ogni giorno in completa sicurezza, senza esporci a comportamenti che potrebbero metterci a rischio.