Con Sanremo ancora in lockdown, i casinò live online la fanno da padrone

Con la riapertura dei casinò istituzionali ormai alle porte, il settore del gioco si interroga sui cambiamenti a lungo termine dovuti alla crisi COVID-19.

Non sorprende che gli ultimi mesi di emergenza abbiano comportato vistosi cambiamenti nelle abitudini di gioco degli italiani. Il trend del gioco online, già positivo prima del lockdown, annuncia una crescita ancora più marcata nel 2020.

Il casinò online di Sanremo guarda al futuro

A Sanremo, naturalmente, la chiusura del casinò dovuta al lockdown non ha interessato solo il comparto, interessando indirettamente l’intero indotto dei settori di turismo e ristorazione. A fronte delle indubbie ripercussioni sul bilancio aziendale, altre realtà, come la versione online del casinò, sembrano invece guardare al futuro con ottimismo. Come dichiarato dal presidente del CdA Adriano Battistotti a SanremoNews, infatti, la chiusura è stata un’occasione per “ragionare sulle azioni da intraprendere nel futuro”. Anche grazie all’aggiunta di nuove funzionalità, l’indotto del sito è stato riportato intorno ai 200.000 euro al mese.

Una delle caratteristiche più ambite in questo eccezionale frangente è quella di giocare in tempo reale, un’opzione offerta da sempre più operatori. È possibile trovare maggiori informazioni sui casinò live online su questo sito di aggregazione, che tratteggia un quadro di grande vitalità del settore.

Ogni gioco presenta combinazioni di vincita diverse e occasioni per dimostrare le abilità dell’utente.

Tutte le piattaforme sono certificate AAMS e garantiscono un gioco in un ambiente sicuro.

Anche le transazioni bancarie consentono di effettuare pagamenti protetti tramite carta di credito, bonifico e diversi servizi di pagamento online.

Una riapertura annunciata

E i casinò tradizionali? La direzione del Casinò di Sanremo è già pronta a ripartire con inedite misure di sicurezza. Sarà infatti imperativo ridurre al minimo i rischi per giocatori e i 230 dipendenti dello stabilimento. A questo scopo sono previsti ingressi limitati, scanner termici barriere in plexiglas e gel igienizzanti disponibili in ogni sala.

La direzione aziendale ha agito di concerto con le organizzazioni sindacali, finalizzando un piano di sicurezza complessivo. Il Protocollo di Sicurezza sottoscritto a maggio ha ottenuto il benestare del Dipartimento Prevenzione e Igiene Pubblica dell’ASL.

Resta solo da determinare la data di riapertura, oggetto di un dialogo giornaliero tra Battistotti e il sindaco Alberto Biancheri.

Il caso Montecarlo

Stabilire un confronto con altre realtà affermate può essere illuminante. Anche il Principato di Monaco si trova infatti impegnato in questi giorni nella delicata transizione alla Fase 3, con la riapertura del casinò prevista per il 2 giugno .

I consiglieri Didier Gamerdinger e Jean Castellini, rispettivamente deputati ad affari sociali e salute e finanza ed economia hanno annunciato il sollevamento delle restrizioni in virtù di una situazione sanitaria stabilizzata.

Oltre al casinò rientreranno in attività bar e ristoranti, ma anche musei, centri congressi e stabilimenti balneari, se pur nel rispetto di elementari misure di contenimento come distanziamento e uso obbligatorio della maschera.

Nei prossimi mesi, dunque, sembra lecito aspettarsi la possiblità di monitorare la ripresa delle istutizioni del gioco. Ma resta da vedere se questi sapranno recuperare il terreno perduto rispetto ai sempre più arrembanti casinò online.