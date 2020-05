Come prepararsi per un viaggio su strada

Dopo questo lungo periodo di confinamento nelle nostre case, quale modo migliore per festeggiare la fine delle restrizioni se non quello di prendere la strada e vagare liberamente per il nostro pianeta? Non c'è dubbio che ci vorrà un po’ di tempo prima che i viaggi in aereo possano tornare alla normalità, e vista la nostra estenuante battaglia contro il coronavirus sarai scusato per la tua riluttanza a viaggiare in un contenitore di metallo in cui i passeggeri sono impacchettati come sardine.

Tuttavia, quando si intraprende un viaggio in auto, l'unica cosa che si piazza tra il viaggio, sinonimo di libertà, che hai sognato e una serie di disastri è un po' di attenta pianificazione.

Pulisci la tua auto

Ci sono senz’altro probabilità che il tuo veicolo, a meno che tu non sia un lavoratore chiave, langue sul ciglio della strada da un considerevole lasso di tempo. Gli odori sono diventati incontrollabili e c'è un'atmosfera polverosa e leggermente sgradevole all'interno. Considerando la quantità di tempo che hai intenzione di trascorrere sulla strada, ti faresti un ottimo servizio - e inizieresti con il piede giusto - se tu dessi alla tua auto una pulizia davvero buona e profonda. Mettiti sotto i sedili e in tutte le piccole spaccature e fessure; non aver paura di investire in un diffusore per auto o in una miscela rinfrescante di oli essenziali , che non daranno solo un profumo incredibile alla tua auto, ma aiuteranno anche la tua mente a concentrarsi sulla strada.

Man mano che procedi nel tuo viaggio, prenditi un momento ogni due giorni per ripulire e liberarti dei rifiuti che si sono accumulati.

Prepara la tua auto

Ci sono alcuni controlli di base che dovrebbero essere sempre effettuati prima di intraprendere qualsiasi viaggi di una certa distanza. È fondamentale che tutti i livelli di liquido siano riempiti, che i freni siano controllati, che i cavi di avviamento siano a portata di mano, che sia disponibile un liquido extra per i tergicristalli e che tutti i pneumatici siano gonfiati correttamente. Non dimenticare di controllare che la tua ruota di scorta sia completamente gonfia e che il battistrada su tutti i tuoi pneumatici sia sufficiente. Sostituisci eventuali pneumatici usati acquista gomme auto da Pneumatici Leader prima di partire per il tuo viaggio.

Assicurati inoltre che la tua assicurazione ti copra per eventuali incidenti o riparazioni all'estero prima di partire.

Pianifica il tuo viaggio

Questa è la parte entusiasmante del processo di pianificazione: decidere dove andare, quale strada prendere, dove fermarsi e dove stare. Non c'è davvero nessun limite alle tue opzioni, e ci sono a disposizione numerosi siti web che possono aiutarti a pianificare il tuo percorso e a calcolare i costi del carburante.

Ricordati che possono verificarsi dei ritardi, tieniti sempre quindi un piano di riserva. Non vorrai guidare fino a tarda notte nel disperato tentativo di raggiungere la tua destinazione.

Prova a identificare i colli di bottiglia

Se il tuo percorso ti porta a passare per qualsiasi città, oltre i confini o anche attraverso ponti, dovresti essere pronto a incontrare un certo livello di traffico in quelle zone. Prova ad anticipare dove ti potrai trovare per le ore di punta e programma le fermate o le pause per questi orari, così permetterai al traffico di disperdersi senza che tu debba passare innumerevoli ore fermo in una macchina calda.

Seleziona il tuo intrattenimento

Avere una buona selezione di intrattenimento sui tuoi dispositivi è una grande idea. Tutti quei libri che avevi pianificato di leggere per così tanto tempo potrai gustarteli ora come audiolibri. Allo stesso modo, la disponibilità di varie playlist contribuirà al viaggio.

Assicurati di avere a disposizione un caricabatterie per il telefono in auto e che il tuo sistema di navigazione satellitare sia accessibile e posto in una buona visuale.