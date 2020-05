Lavori questa notte sul viadotto 'Delle Valli': sarà chiusa al traffico la carreggiata Sud della A10 tra Imperia Ovest e Est

Nell’ambito dei lavori programmati per consentire interventi di cantierizzazione per la sostituzione delle barriere di sicurezza del viadotto ‘Delle Valli’, l’autostrada dei fiori tra Imperia Ovest e Imperia Est sarà chiusa in carreggiata Sud, tra le 22 di stasera e le 6 di domani mattina.

Ovviamente chi viaggia in autostrada dovrà uscire e rientrare per poter proseguire il viaggio e l’intervento potrebbe essere posticipato eventualmente a causa del maltempo o anche anticipato se i lavori finissero prima.