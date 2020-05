Imperia: protesta dei 'Gilet arancioni' per il mercato di Oneglia, il Sindaco "Si tratta di uno spostamento provvisorio" (Foto e Video)

E’ terminato poco dopo mezzogiorno e alla fine dell’incontro tra una delegazione ed il Sindaco Scajola (insieme all’Assessore Oneglio) il blitz dei ‘Gilet arancioni’, questa mattina in Comune ad Imperia, per sostenere la protesta degli ambulanti nell’ambito dello spostamento del mercato di Oneglia.

Il primo cittadino ha confermato, insieme all’Assessore, di aver ascolta quanto già si sapeva ma: “Il posizionamento del luogo dove si svolge il mercato è provvisorio, in base all’emergenza Covid-19 ed alla necessità di distanziamento. Ed è provvisorio anche il criterio delle assegnazioni che valuteremo e rivedremo alla luce delle normative nazionali e regionali ma anche della delibera consiliare che avrà bisogno di modifiche”.

Il presidente dell’associazione consumatori di Sarzana, Raffaele Borrelli, ha conferma come Claudio Scajola abbia compreso il problema e la volontà di intervenire: “Il Sindaco ha compreso il punto della ‘storicità’ ma non ci sono i tempi per applicarli domani. Cercheremo di dare dei termini per poter agire sul piano amministrativo e trovare una soluzione per tutti. Il Sindaco si è messo a disposizione e cercherà di mettere mano al criterio di assegnazione”.