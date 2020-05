Imperia: la perdita dell'acquedotto in via Novaro più grave del previsto, potrebbe essere interrotta l'erogazione dell'acqua

L'ennesima perdita dell'acquedotto in via Angiolo Silvio Novaro a Imperia sta causando disagi nell'approvvigionamento idrico nel dianese dove da questa mattina la pressione dell'acqua ha subito una riduzione dovuta alla rottura del tubo si sta rilevando più grave del previsto.

L’Amat è quindi costretta ad una progressiva parzializzazione dell’erogazione fino, probabilmente, alla sua completa interruzione, per poter eseguire le operazioni di saldatura in sicurezza. I lavori proseguiranno senza soluzione di continuità ed il ripristino della funzionalità della linea, allo stato attuale, è atteso per il tardo pomeriggio di oggi.