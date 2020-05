Sanremo: il Comune cerca un gestore per il parcheggio dell’ospedale ‘Borea’, pubblicata la manifestazione di interesse

Terminato il periodo di apertura gratuita, il Comune di Sanremo avvia la procedura per affidare la gestione del parcheggio a pagamento dell’ospedale ‘Borea’. Gli uffici di Palazzo Bellevue hanno pubblicato sul sito istituzionale la documentazione per la manifestazione di interesse volta a verificare la presenza di soggetti pronti a farsi avanti per l’incarico.

Il canone annuo è di 2.400 euro al mese per 71 posti auto destinati al pubblico e 50 per i dipendenti Asl. Il parcheggio sarà a pagamento dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20, rimanendo però gratuito la domenica e i festivi oltre che dalle 20 alle 8 di ogni giorno. Per il pubblico la tariffa sarà di 1 euro all’ora, mentre per i dipendenti Asl sarà di 0,50 euro all’ora, 2,50 euro per turni di 8,30 ore compreso il pomeriggio e di 0,50 euro per ogni ulteriore ora del turno di 8.30 ore. Il valore della concessione è stimato in 160 mila euro a norma di legge.

Sul sito del Comune sono a disposizione tutti i documenti per presentare la propria manifestazione di interesse. C’è tempo fino a lunedì 8 giugno.