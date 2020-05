Sanremo: ampliamento del cimitero di Bussana, in attesa di un nuovo via al cantiere il Comune citato in giudizio dalla ditta incaricata

Da quasi un anno i lavori per l’ampliamento del cimitero di Bussana sono fermi, da quando il Comune ha rescisso il contratto con la ditta incaricata ‘Eragon’. Un intervento massiccio per ingrandire il cimitero al quale sono molto legati gli abitanti della popolosa frazione. In attesa del nuovo affidamento dell’incarico per la prosecuzione dell’ampliamento, il Comune ha affidato nei giorni scorsi i lavori per la messa in sicurezza del cantiere. Se ne occuperà la ditta ‘Ecoscavi’ per per un importo di circa mille euro.

Al momento, in seguito alla rescissione del contratto con la ‘Eragon’, il cantiere dell’ampliamento è tornato in possesso del Comune, ma servirà per forza un rapido affidamento per evitare che l’ampliamento diventi un’incompiuta. Nel frattempo la Eragon ha citato in giudizio il Comune matuziano per circa 960mila euro. In pratica il consorzio stabile ‘Eragon Scarl’ e la società ‘Appalti & Servizi’ chiedono l’accertamento e la dichiarazione di “grave inadempimento contrattuale del Comune di Sanremo, quale stazione appaltante dei lavori di ampliamento e riqualificazione del Cimitero di Bussana, nonché il risarcimento dei danni subiti”. L’udienza di prima comparizione è fissata per il 18 giugno prossimo.

Il Comune di Sanremo ha incaricato per la propria difesa l'avvocato Maoli di Genova mentre, nei prossimi mesi gli uffici di Palazzo Bellevue avvieranno la procedura per assegnare nuovamente i lavori per portare a termine l’intervento tanto atteso dai bussanelli.