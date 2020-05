Sanremo: al momento è tutto fermo in 'Fase 2', ma come si sta muovendo il Comune per eventuali manifestazioni estive?

Tra poco meno di un mese sarà estate e, a Sanremo come nelle altre località della nostra provincia, già da tempo si parlerebbe di manifestazioni, appuntamenti sportivi e quant’altro che, fino a pochi mesi fa erano parte ‘pulsante’ oltre ad essere importante humus per le strutture turistico-ricettive e le realtà economiche in genere.

L’Assessorato al Turismo del Comune di Sanremo, seppur in attesa di novità in chiave sanitaria per il futuro, sta lavorando comunque alla preparazione di qualche appuntamento, per non farsi trovare spiazzata per l’estate ormai imminente. Ad oggi, in virtù degli ultimi Dpcm ed ordinanze regionali non si può organizzare nulla sopra le 200 persone e in strutture che permettano il contingentamento delle stesse e la marcatura dei posti. Oltre ovviamente a tutte le precauzioni di igienizzazione e dei dispositivi di protezione.

L’ente turistico matuziano si sta muovendo per capire cosa si potrà fare, in particolare per l’utilizzo di alcune location come Villa Ormond e come approntarle. La situazione è chiaramente in itinere, anche in funzione delle disposizioni che usciranno a livello nazionale e locale e, soprattutto, se ci sarà un allentamento delle norme e delle restrizioni attualmente in atto.

Bisognerà anche capire cosa accadrà il 4 giugno, quando scadrà l’attuale Dpcm e si vedrà anche chi aprirà le frontiere. Tenuto conto che, quasi certamente, verrà promulgato un nuovo Decreto che sarà seguito da ordinanze locali, che saranno dettati da come si evolverà la situazione sanitaria.

Ad oggi le idee del Comune di Sanremo, sono comunque puntate su piccoli eventi e sulla promozione della città, in attesa di capire se qualcosa cambierà nei prossimi giorni. Si cercherà di fare il possibile secondo quelli che saranno i restringimenti che verranno adottati, dando ovviamente anche un occhio al divertimento di chi arriverà in vacanza, al termine di una primavera drammatica mai vissuta prima.