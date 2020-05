Incendio in piazza Spinola a Taggia: grazie agli ambulanti di Arma lunedì prossimo scatta gara di solidarietà

Lunedì durante il mercato di Arma di Taggia sarà allestito un gazebo per aiutare le famiglie che hanno perso tutto nell'incendio avvenuto ieri in piazza Spinola a Taggia. L'iniziativa è partita da un ambulante Gabriele Ogliaro e ha ricevuto il pieno appoggio da tutti i colleghi del mercato armese.

"Anche su Facebook in tanti scrivevano o chiedevano informazioni per aiutare queste persone. - spiega il promotore dell'iniziativa - Così come ambulanti abbiamo pensato di organizzare un punto di raccolta. Ci siamo attivati mettendoci in contatto con l'amministrazione comunale che ha appoggiato questa nostra iniziativa".