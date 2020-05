Futura Sanremo lancia raccolta fondi su GoFundme per ‘Tornare a scuola in sicurezza!’

Il segretario del circolo ‘Futura Sanremo’, Franco Benedetti, insieme al segretario provinciale Leonardo Mazza ed a tutto il direttivo hanno lanciato, ieri sera sulla piattaforma GoFundme, una raccolta fondi in favore delle scuole dell’infanzia e primarie di Sanremo.

“L’istruzione è un diritto fondamentale – ha detto Franco Benedetti - ed i nostri bambini che sono stati poco considerati, durante questa emergenza, devono tornare al centro delle nostre attenzioni. Un paese senza istruzione è un paese morto”.

“Crediamo - aggiunge Leonardo Mazza - che la scuola pubblica debba riaprire a settembre, in sicurezza. Questo vuol dire investire risorse e fare programmazione seria in estate. Per questo promuoviamo la raccolta fondi che, una volta conclusa, recapiteremo personalmente al Sindaco Biancheri perché venga destinata all'acquisto dei dispositivi per la sanificazione degli ambienti e dei Dpi necessari al rientro nelle classi dei nostri bambini”.

Per donare basta andare direttamente su GoFundme (Futura Sanremo: torniamo a scuola in sicurezza!) o visitare il gruppo Facebook ‘Futura Sanremo’ dove è condivisa l’iniziativa.